Il rogo della Gioeubia di Busto Arsizio in diretta con Varesenews

Mancano 48 ore al rogo della Gioeubia, tradizionale evento che caratterizza l’ultimo giovedì di gennaio a Busto Arsizio. La pandemia in corso ha ridimensionato fortemente il programma delle iniziative ma l’amministrazione comunale non ha voluto rinunciare all’appuntamento con le gioeubie delle associazioni che prima verranno esposte per tutto il giorno in piazza Santa Maria e poi verranno date alle fiamme insieme, alle 18.30 di giovedì 28 gennaio, nel piazzale del parcheggio di via Einaudi. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming anche da Varesenews sulla nostra pagina Facebook, oltre che dalla pagina del Comune di Busto Arsizio.

Il programma della Gioeubia