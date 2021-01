Sabato al cinema con Filmstudio 90 e Giacomo Campiotti

Le serate al cinema hanno un sapore unico. Le luci spente, l’attesa dell’inizio di un film d’autore, l’odore dei popcorn, i vicini di poltrona che bisbigliano e l’immancabile “shhhh” che arriva dalle file poco più indietro.

L’appuntamento di sabato 23 gennaio, alle 17, non potrà essere tutto questo, ma sarà comunque un modo per ricordare che il cinema non è solo guardare un bel film, ma è anche un’esperienza, condivisione, cultura.

Filmstudio 90 e VareseNews organizzato un appuntamento online con i loro spettatori e lettori, dove sarà possibile ripercorrere alcune tappe della storia del cinema in città, ma anche parlare della difficile situazione che stanno vivendo gli operatori del settore.

Ospite dell’incontro sarà Giacomo Campiotti, il regista varesino di fama nazionale – tra gli ultimi lavori ricordiamo “Braccialetti Rossi” -, insieme Giulio Rossini di Filmstudio 90 e Marco Giovannelli, direttore di VareseNews.

I tre terranno una chiacchierata dove si parlerà di tante curiosità e alla quale seguirà la proiezione in streaming gratuita della pellicola “Come due coccodrilli”, uno dei primi lavori di Campiotti che Wikipedia descrive così:

È del 1994 Come due coccodrilli, con Giancarlo Giannini, Valeria Golino e Fabrizio Bentivoglio. La pellicola, uscita in sordina nelle sale italiane, diventa presto un caso di critica e pubblico, vince numerosi premi in giro per il mondo e viene candidato come miglior film straniero ai Golden Globes del 1996.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti del cinema, ma anche per tutti coloro che da sempre ritengono che la cultura sia importante. L’incontro, infatti, sarà anche l’occasione per rilanciare la campagna di raccolta fondi di Filmstudio 90, che si chiuderà a fine gennaio.

