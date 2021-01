San Francesco di Sales, per il patrono dei giornalisti una messa e un incontro online

Come è ormai tradizione la festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, sarà celebrata sabato mattina – 23 gennaio – con una Santa Messa che quest’anno, nel rispetto delle norme di sicurezza, si terrà alle 10 nella Basilica di San Vittore e sarà presieduta da monsignor Giuseppe Vegezzi, vicario episcopale della zona di Varese insieme al prevosto di Varese, monsignor Luigi Panighetti e al direttore di Radio Missione francescana, padre Gianni Teruzzi. Alla messa sono inviatati in particolare giornalisti, operatori della comunicazione e tutti coloro che sono impegnati nel mondo dell’informazione.

Sempre in occasione della festa dei giornalisti venerdì 22 alle 21 si terrà via zoom l’ultimo degli incontri sulla comunicazione organizzati da Rmf e della Chiesa varesina. Relatore di “I nuovi scenari. Il mondo integrato dell’editoria” sarà Alberto Contri, docente di comunicazione sociale allo Iulm, già presidente di Pubblicità progresso e autore del libro “McLuhan non abita più qui?”.

L’incontro, che sarà trasmesso anche sul canale Youtube di Radio missione francescana, sarà introdotto e guidato da Gianfranco Fabi.