La seconda possibilità ottenuta grazie al digitale

Nato da “un’idea folle” che ha iniziato a prendere forma nel 2017, in occasione dei 20 anni di VareseNews, DigitaLife è il docufilm prodotto da Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo. Un mosaico di storie, sentimenti, dolori e cambiamenti magistralmente orchestrati dal regista Francesco Raganato il quale, con i video-contributi inviati dai cybernauti (user-generated content), ha dato vita a un prodotto cinematografico che è un vero e proprio spaccato storico e sociale.

Grazie ai contenuti creati dagli utenti che per l’occasione si sono trasformati da fruitori passivi a partecipanti attivi, DigitaLife racconta di come internet e il digitale hanno cambiato il mondo e lo fa attraverso le voci e le storie dei suoi protagonisti. Storie simili, talvolta.

E’ questo il caso di Daniele Reali e Pierre Ley ai quali il digitale ha teso una mano per reinventarsi dopo la perdita del lavoro.

Una vita nuova

Direttore del quotidiano online IlGiunco.net, Daniele Reali ha potuto reinventarsi (anche) grazie ad Internet. Dopo il fallimento dell’emittente televisiva locale in cui lavorava, infatti, Daniele ha saputo cogliere le opportunità del digitale trasformando un’esperienza difficile come quella della perdita del posto di lavoro in un’occasione di rinnovamento.

“Grazie ad digitale abbiamo potuto intraprendere un nuovo percorso e una nuova via professionale” racconta Daniele.



La rete ha dato una seconda chance anche a Pierre Ley, manager che ha perso il lavoro a 50 anni, consentendogli di iniziare un nuovo percorso.

“Internet mi ha salvato la vita – dice Pierre – e mi ha fatto capire che quell’ufficio fisso dove sono entrato e uscito per una vita intera, fatto di mattoni e acciaio e vetro, poteva e doveva diventare una molteplicità di clienti con cui potevo interfacciarmi grazie alla tecnologia. Il mio ufficio è liquido, posso lavorare ovunque: in giardino, in montagna e al lago”.

LA SERATA CINEFORUM DEL 15 GENNAIO

Venerdì 15 gennaio 2021, a distanza di due anni dal suo debutto in sala, DigitaLife tornerà sugli schermi (questa volta saranno quelli dei vostri dispositivi: tablet, smartphone, computer).

La serata – rigorosamente “digitale” – è aperta a tutti e avrà inizio alle ore 20.30, in diretta streaming sulla pagina Facebook di VareseNews.

