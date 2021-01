Il Varese firma Ebagua e cerca i tre punti contro il Saluzzo

Ci sarà anche Giulio Ebagua tra i convocati del Città di Varese che domani, domenica 24 gennaio (fischio d’inizio ore 14.30) ospiterà al “Franco Ossola” il Saluzzo.

Dopo un mese di allenamenti agli ordini di mister Ezio Rossi, finalmente è arrivato l’accordo con l’attaccante italo-nigeriano, che sarà quindi d’ora in poi a tutti gli effetti una risorsa per l’attacco biancorosso. La punta classe 1986, che ai piedi del Sacro Monte detiene ancora il record di gol segnati (46), ha scelto la maglia numero 50.

Il Varese andrà così alla ricerca della prima gioia a Masnago. Dopo la bella vittoria di Borgosesia, l’obiettivo di Mapelli e compagni sarà quello di dare continuità e ottenere altri punti per risalire posizioni in classifica. In questo campionato i biancorossi non hanno mai infilato due risultati utili di fila, ma per recuperare terreno verso la salvezza bisogna cambiare marcia.

Dello stesso parere mister Ezio Rossi, che sprona i suoi a non accontentarsi: «Mercoledì abbiamo vinto ma non è stato fatto ancora nulla: per uscire da una situazione come la nostra bisogna fare sette-otto risultati positivi in dieci partite».

Il Saluzzo, di poco fuori alla zona playout, arriverà al “Franco Ossola” con tutto l’intento di portarsi a casa un risultato positivo. L’allenatore biancorosso è il primo a non sottovalutare l’avversario: «Sarà più difficile che con il Borgosesia: ho visto le ultime due partite del Saluzzo e meritavano sei punti e invece ne hanno fatti due tra Bra e Derthona. È uno scontro diretto che non deve essere sbagliato».

Riguardo alla formazione, detto di Ebagua che verrà convocato, saranno indisponibili Beak, Scampini, Disabato e Mamah. Gli undici titolari dovrebbero essere con ogni probabilità quelli scesi in campo a Borgosesia, con l’unica eccezione di Nicastri al posto di Petito sulla sinistra.

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Troverete la diretta testuale della gara, azione per azione, sul nostro liveblog. Potrete commentare in tempo reale l’andamento del match e interagire tramite l’hashtag #DirettaVn sui social.

⚪️