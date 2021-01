Il Varese ritrova la vittoria: 3-1 a Borgosesia

Il Varese torna al successo e con un bel 3-1 porta a casa tre punti fondamentali da Borgosesia. Prima vittoria per mister Ezio Rossi e classifica che vede ancora i biancorossi all’ultimo posto, ma che è meno amara. Gara condotta con personalità sin dai primi minuti per Mapelli e compagni, che hanno trovato il vantaggio al 7′ proprio grazie al colpo di testa del capitano su azione d’angolo. Il Borgosesia è riuscito a trovare il pari con il bel destro al volo di Bramante al 37′ del primo tempo, ma nella ripresa la rete su rigore di Balla (al 15′) e il destro vincente di Capelli al 37′ permettono ai biancorossi di ottenere la vittoria e rialzare la testa dopo un periodo difficile. Il periodo sarà intenso con doppio impegno al “Franco Ossola” contro Saluzzo domenica e Folgore Caratese mercoledì prossimo. La strada è questa, si prega di continuare così.

FISCHIO D’INIZIO – Qualche cambio annunciato per mister Ezio Rossi nel suo 4-2-3-1 rispetto alla gara contro il Gozzano: si rivede Petito sulla fascia sinistra di difesa, Polo è a destra con Mapelli e Parpinel in mezzo. In porta c’è ancora Siaulys, a centrocampo invece con Gazo gioca Romeo. Attacco invariato con Otelè, Capelli e Minaj alle spalle di Balla. La punta appena arrivata, Sow, parte dalla panchina. Il Borgosesia dell’ex Carlo Prelli, che a Varese ha giocato e poi allenato nelle giovanili, l’età media è decisamente bassa. Il più “vecchio”è il classe 1996 Aloia, in una formazione con la bellezza di 8 under su 11, con una panchina formata da soli giovani.

IL PRIMO TEMPO – Parte bene il Varese che al 1′ va vicino al vantaggio con il colpo di testa di Parpinel su azione d’angolo appena alto. I biancorossi però riescono a trovare l’1-0 al 7′, sempre su azione da corner: Capelli per Mapelli che di testa insacca. I biancorossi non si fermano e al 9′ costruiscono un’altra bella azione, conclusa però male da Capelli che sbaglia il tiro. Il campo piccolo permette continui ribaltamenti di fronte e la gara è molto viva. Al 15′ il Varese sfiora il raddoppio: Otelè da destra crossa basso e teso, Confalonieri devia la palla che termina sul palo, poi Minaj serve Balla che di testa non riesce a battere Barlocco. Al 25′ Parpinel trova ancora lo spazio per il colpo di testa su calcio d’angolo ma conclude centralmente. Il Borgosesia prova a colpire in velocità e al 37′ trova il pari, neanche a dirlo, al primo tiro in porta: azione dalla sinistra, cross di Matera che Aloia allunga di testa per Bramante che al volo di destro trova l’angolino per l’1-1. Prova la reazione immediata il Varese che subito dopo chiede il rigore per una spallata vigorosa in area di Iannacone su Capelli, che viene invece ammonito per simulazione. Lo stesso Capelli prova a reagire con un’azione personale conclusa però con un destro centrale. Il primo tempo si chiude così su un 1-1 che non premia il Varese.

LA RIPRESA – Spinge subito il Varese e al 7′, dopo qualche azione d’attacco senza conclusioni da segnalare, impegna Barlocco alla parata in tuffo con il colpo di testa di Capelli su assist di Balla. Il Borgosesia risponde all’11’: punizione tagliata da sinistra di Rizzo, Aloia anticipa tutti mettendo in rete ma l’assistente alza la bandierina annullando. Pericolo scampato, il Varese ritrova il vantaggio al 15′. Minaj è bravo e caparbio a rincorrere una palla sul fondo, la ruba a Pezziardi che lo abbraccia ingenuamente. Rigore che Balla mette all’angolino per il 2-1. Il Varese continua a spingere e tenere a distanza il Borgosesia. L’atteggiamento è quello giusto e al 35′ arriva il 3-1: Minaj è ancora determinante sulla sinistra, assist per Capelli che dal cuore dell’area non può sbagliare il destro. Nel finale c’è giusto il tempo per vedere l’esordio di Sow e festeggiare dopo i 6′ di recupero il ritorno al successo.