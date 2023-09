Il Borgosesia di Moretti punisce il Varese

È il Borgosesia dell’allenatore varesino Simone Moretti a regalare il primo dispiacere stagionale al Città di Varese. In Val Sesia i biancorossi, dopo un primo tempo incoraggiante, subiscono la rete che decide il match al 10′ della ripresa e non riescono più a rimettere in equilibrio il risultato.

Un inizio abbastanza positivo per Vitofrancesco e compagni non basta perché, come purtroppo palesato da inizio stagione, davanti non riescono a concretizzare come si dovrebbe. Nella ripresa invece a non essere corretto è l’atteggiamento, con la banda di ragazzini di Moretti che precede quasi sempre i biancorossi, dimostrando più cattiveria e arrivando prima sulle seconde palle, quelle che fanno la differenza soprattutto se deve cercare di rimettere in piedi un risultato negativo. Invece il portiere piemontese Uva non compie grandi parate, limitandosi a un paio di uscite alte, mentre Ferrari – ancora tra i pali da titolare il 2006 – prima para bene sulla punizione di Gonella, poi vede il diagonale di Iannacone uscire di un soffio. Le assenze per svariati motivi di Di Maira e Liberati non danno a mister Cotta la possibilità di cambiare qualcosa in attacco e così anche nel finale i varesini non riescono a spingere con costanza e creare problemi. Davanti manca qualcosa, non solo in termini di realizzazione. Manca quel giocatore che può creare la giocata o l’occasione gol, che sappia accendere la luce nei momenti bui.

Ora però ci sarà da reagire, perché le prossime due gare saranno da cuori forti: prima l’Alcione – grande favorita per la vittoria finale – al “Franco Ossola”, poi la trasferta ad Asti contro i galletti, unica squadra a punteggio pieno dopo le prime tre partite. Un plauso va invece al Borgosesia, squadra giovane ma dal gran carattere. A dimostrarlo la partita di oggi, una prestazione di personalità per rispondere al meglio alla pesante sconfitta 4-1 subita ad Asti domenica. L’auspicio è che i giocatori del Varese prendano esempio: per vincere serve la voglia giusta.

FISCHIO D’INIZIO

Terzo turno di campionato e primo infrasettimanale della stagione: il Varese, forte di 4 punti raccolti nelle prime due, si presenta allo stadio Comunale di Borgosesia per prendersi un altro risultato positivo. Mister Corrado Cotta fa un po’ di turnover ma conferma il 3-5-2 con il classe 2006 Ferrari in porta. Capitan Vitofrancesco è in regia, Mandelli e Zazzi sono le mezzali mentre Perissinotto scala largo a sinistra con Colombo a destra. In avanti c’è Settimo con Banfi. Ad ospitare i biancorossi ci sono i giovani granata dell’allenatore varesino Simone Moretti, che arrivano da un brutto ko per 4-0 ad Asti ma sul campo di casa mostrano la versione migliore di sé. 3-5-2 lo schema per una delle formazioni più giovani del campionato, nella quale salta all’occhio il classe 2007 Aymane El Achkaoui, oggi in panchina dopo le prime due da titolare.

PRIMO TEMPO

Ritmi buoni sin dai primi minuti e Varese che prova da subito a prendere il comando della gara e il primo a provarci è Mandelli con un destro dai 20 metri che Uva devia in angolo. I biancorossi spingono bene e al 9′ è Vitofrancesco a crossare da sinistra trovando sul secondo palo Colombo che però di testa non inquadra la porta. Poco dopo ci prova anche Molinari su azione d’angolo, questa volta la mira è giusta ma il pallone termina sul corpo di un difensore prima di terminare in angolo. Con il passare di minuti i padroni di casa riescono a diminuire la pressione varesina e al 28′ si fanno anche vedere con una punizione di Lauciello che non va lontana dal pallo alla sinistra di Ferrari. La gara perde d’intensità, il Borgosesia esce con maggior precisione dalla pressione alta del Varese mentre i biancorossi faticano a trovare spazi. E così i minuti scorrono senza grandi sussulti fino all’intervallo: 0-0 a metà partita.

SECONDO TEMPO

Mister Cotta rilancia il Varese con Benacquista e Bertazzoli al posto di Zazzi e Settimo per riportare in mezzala Perissinotto. I biancorossi ripartono di slancio e al 5′ su una punizione di Vitofrancesco il neo entrato Bertazzoli di testa manda sulla traversa, ma con la bandierina alzata a segnalare il fuorigioco. Poco dopo si vede il Borgosesia con un tiro senza grandi pretese di Gonella che termina sul fondo. Sembra un inizio incoraggiante ma al 10′ a passare è il Borgosesia: Lauciello raccoglie una palla sporca sulla trequarti, avanza e calcia dai 18 metri trovando l’angolino e il gol del vantaggio. E da lì la gara cambia, con i padroni di casa in spinta e il Varese che si abbassa e difende. Ferrari è attento e compie una bella parata sulla punizione precisa di Gonella diretta all’incrocio del pali al 15′ e nei minuti seguenti i granata mettono sotto pressione i biancorossi che si rivedono solo al 19′ quando Banfi, servito dal neo entrato Baldaro, calcia di prima in area trovando una respinta della difesa e poi Vitofrancesco manda di poco a lato. Il Borgosesia però è bravo a evitare che i biancorossi prendano il ritmo giusto e così bisogna attendere il 30′ per una nuova occasione: cross di Baldaro per il colpo di testa di Bertazzoli che va alto. Bertazzoli è il più attivo davanti e al 36′ conquista una punizione dalla lunetta dell’area di rigore, che però Vitofrancesco non sfrutta calciando sulla barriera. Nel finale i biancorossi spingono ma la squadra di Moretti non si lascia schiacciare, anzi, al 43′ Iannacone sfiora il gol con un mancino in diagonale che esce di poco. Nel finale il Varese non riesce a dare continuità agli attacchi, merito del Borgosesia che gestisce bene la palla tenendola lontana dalla propria area e portandosi a casa i tre punti, conquistando la prima vittoria in campionato. Il Varese invece mastica amaro e incassa la prima sconfitta del campionato.