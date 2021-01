Versace: “Il governo dimentica handling e indotto aeroportuale”

«Il governo aiuta gestori e compagnie, ma dimentica l’indotto aeroportuale»: l’onorevole di Forza Italia Giusy Versace (eletta in provincia di Varese) punta il dito sull’esecutivo, rispetto ai “ristori” destinati al comparto aeroportuale, Malpensa compresa.

«Il mio impegno e quello di tutta Forza Italia, fin dalla scorsa estate, è stato a tutela dei migliaia di operatori delle società di handling con emendamenti e ordini del giorno ad hoc volti, appunto, a salvaguardare migliaia di lavoratori operanti nelle società di handling. Un’ attenzione che è stata, al contrario, totalmente disattesa dal governo, infatti, a fronte di uno stanziamento per l’intero comparto aeroportuale di 500 milioni, ha riservato alle società del comparto solo una mancia irrisoria ed assolutamente insufficiente per dare nuovo slancio alle attività dopo l’anno difficile trascorso a causa del COVID e il conseguente crollo del traffico aeroportuale».

«Forza Italia ha posto, da subito, l’attenzione su moltissime società del settore in ginocchio ed il governo, che pure a parole ha accolto le nostre proposte emendative volte a dare ossigeno alle aziende, nei fatti ha aiutato i gestori aeroportuali o le compagnie aeree dimenticandosi però tutto l’indotto che permette il pieno funzionamento degli aeroporti come le società di Handlers che seppur poco note ai più svolgono un servizio fondamentale in diversi comparti come handling, catering, pulizie e sicurezza dei parcheggi» (si tratta di servizi affidati a più aziende, va precisato).

«Occorre maggiore attenzione per un settore strategico per i nostri aeroporti e, in questo senso, il mio impegno e determinazione non verranno mai meno».