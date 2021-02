5 febbraio, è la giornata dei calzini spaiati: “Tutti diversi, tutti importanti”

Chi ha deciso che un calzino ha sempre il suo gemello e che non si può uscire di casa senza accoppiarli? La diversità è bella, normale e non ha nulla di sbagliato: è questo il messaggio dalla giornata dei calzini spaiati, che cade oggi, venerdì 5 febbraio. Così come colore, forma, fantasia non cambiano la natura del calzino, allo stesso modo le persone anche se diverse sono tutte uguali.

L’idea nasce dai bambini della scuola primaria di Terzo di Aquileia, in Friuli Venezia Giulia, supportati dalla maestra Sabrina ed è stata poi condivisa su Facebook grazie ad amici. Così l’iniziativa è diventa virale: grandi e piccini hanno accolto questo piccolo gesto che normalizza ciò che è sempre stato strano e che vuole accettare l’altro anche se diverso. Anche voi oggi siete usciti coi calzini spaiati?

V.S.