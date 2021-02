69 volte Vasco Rossi, “eh già…!”

«Sono 69 !!!!!! Eh già !!!!!!!!!». È bastato un tweet per far esplodere migliaia di commenti dei fan che gli hanno augurato ogni bene: Vasco Rossi, il cantante di Zocca da decenni sulla cresta dell’onda ha tagliato un traguardo importante, facendo piangere i fan che lo hanno sommerso di auguri con le candeline che il cantautore ha spento su Instagram, dove ha postato un video: «Siete tanti..siete belli…W la musica Che ci tiene… svegli. Grazie per l’affetto».

(da wikipedia)

Vasco Rossi, noto anche semplicemente come Vasco o con l’appellativo Blasco (Zocca, 7 febbraio 1952), è un cantautore italiano.

Autodefinitosi “provocautore”, è considerato uno dei maggiori esponenti nella storia della musica italiana. Dall’inizio della sua carriera nel 1977, ha pubblicato 33 album, di cui 17 in studio, 11 dal vivo e 5 raccolte ufficiali, oltre a due EP, un’opera audiovisiva e, complessivamente, 182 canzoni, oltre a numerosi testi e musiche per altri interpreti. Ha venduto quasi 40 milioni di dischi ed è dai primi anni ’80 uno degli artisti italiani di maggiore successo. È inoltre il primo artista italiano per numero di copie vendute del decennio che va dal 2010 al 2019.

In special modo, con gli album Vivere o niente e Sono innocente, il rocker ha guadagnato il primo posto nella classifica degli album più venduti rispettivamente del 2011 e del 2014.

Inoltre la rivista Rolling Stone lo ha inserito al quinto posto nella classifica dei migliori artisti della storia della musica italiana. La medesima rivista considera il suo album Bollicine e il suo brano Siamo solo noi rispettivamente il disco italiano migliore di sempre e la migliore canzone rock italiana di sempre.

Negli anni ottanta, per via dello stile di vita sregolato caratterizzato da alcol, droghe, donne e continui tour frenetici, finì per impersonare per la prima volta in Italia, lo stereotipo della rockstar, evolutosi col tempo in vera e propria icona.

Nella sua carriera si è esibito in più di 800 concerti, e detiene il record mondiale di spettatori paganti in un singolo concerto (225 173 al Modena Park 2017).

Gli viene riconosciuto il merito di essere stato protagonista di una vera rivoluzione musicale contraddistinta inoltre da significativi connotati sociali e relazionali, stravolgendo il panorama musicale italiano con l’introduzione di uno stile espressivo unico e insuperato,[29] che ha influenzato anche il linguaggio parlato.

Il suo lavoro gli ha fruttato numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Nazionale de «Il Paroliere» per la canzone Ogni volta nel 1982, la Targa Tenco per il miglior album 1998 con Canzoni per me, il Premio Lunezia in qualità di Poeta del Rock per la canzone Quanti anni hai nel 1999, il Nastro d’argento alla migliore canzone originale per Un senso e la laurea honoris causa in scienze della comunicazione alla IULM di Milano nel 2005, il Premio Fernanda Pivano nel 2006, il Nettuno d’oro e il Premio Tenco per la carriera nel 2020.