Una settimana di basket “a tutta B”

NOTIZIARIO UISP del 30 marzo 2022

BASKET – Una settimana d’oro per i canestri di serie B

Serie B del Basket Uips: giocate 17 partite dal 21 al 27 marzo. Ecco i risultati. La Siderea Legnano batte in casa l’Osteria degli Angeli, milanesi a segno sui bisuschiesi per 55-29. Bene anche Bobbiate, che sbanca il campo dei Vikingar Cislago con il punteggio di 74-60. Proseguendo con le partite, abbiamo la vittoria del Basket Cuggiono, che regola a domicilio la Soi Inveruno di quasi 20 lunghezze e il successo esterno dei milanesi dello Svo Thunder, che si impongono a Travedona Monate sugli Svassi per 52-43.

Giovedi con 5 partite; vittorie di misura per Quelli del Lago e Stealers Busto Arsizio, che hanno la meglio rispettivamente su Basket Mastini e su Bizzozero. La Cuassese fa bottino, superando in via Madonna, a Cuasso al Piano, l’Antoniano Busto. Blitz vincente dell’Aurora Vanzaghello che regola fuori casa il Road Kings Gallarate ed infine è successo esterno anche per Tavernerio, che sul campo della Kolbe Legnano prevale per 60-51.

Nelle gare del venerdì gli incroci prevedono: Vergiate – Level Up Cameri, Sesto Calende con Gs Cameri, Corpus et Ratio che riceve Senna Comasco ed infine Busto Springers vs Montello, i referti rosa sono conquistati dal Level Up Cameri che vince di 2 a Vergiate, da Sesto che prevale in casa sul Gs Cameri, successo esterno dei comaschi di Senna a Varese sul PallaCerva, infine vittoria interna per il Busto Springers, che regola il Montello per 65-47.

Sabato sera con le sfide di Castelletto fra il Basket Team e il Trecate, con la vittoria che viene conquistata dai padroni di casa. Vanzaghello e Monate nuovamente in campo, vince l’Aurora che rispetta pronostico e il fattore campo. Infine domenica sera è tempo di Cuggiono con Ornavando Magic e di Borgomanero con Inveruno, vincono i novaresi in casa con la Soi e festeggiano gli ossolani che sbancano Cuggiono di 9 lunghezze.

TERRITORI – Da Modena on line la formazione piscologica per allenatori

Come si può rendere lo sport uno strumento di benessere per i giovani? Come ottimizzare gli aspetti emotivi, sociali, creativi dello sport?

Sono questi gli ambiziosi obiettivi di FORCE, Formazione Piscologica per Allenatori, il progetto nato dalla collaborazione tra Uisp Modena e Unimore che, grazie ai docenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia, vuole approcciare con uno sguardo più scientifico l’educazione sportiva, formando a un livello più alto operatori e tecnici grazie a una piattaforma digitale e workshop digitali.

Una formazione online per allenatori di sei ore in cui si parlerà di benefici cognitivi (2 ore), emotivi (2 ore) e sociali (2 ore) che la pratica sportiva può indurre. Verranno illustrate anche delle semplici modalità applicative attraverso le quali favorire e amplificare il naturale potere benefico dello sport e saranno sviluppate – in stretta collaborazione tra tecnici e psicologi – alcune schede di allenamento per l’età evolutiva, espressamente delineate per potenziare ciascuna delle tre aree (cognitiva, emotiva, sociale). È previsto anche un workshop finale di condivisione “dal vivo”. Per informazioni: modena@uisp.it.

TECNOLOGIA E SERVIZI – Mondo Uisp: l’app si aggiorna per dare sempre di più

Grande novità nell’innovazione tecnologica e nella digitalizzazione che Uisp mette a disposizione di tutto il proprio movimento associativo: l’aggiornamento della AppUISP che permetterà ai soci di accedere a più contenuti e nuovi servizi, in modo semplice e veloce.

Le novità sono racchiuse nel menù Mondo Uisp: qui è possibile trovare i servizi per le associazioni e le società sportive con circolari, news, guida pratica, modulistica, tutela sanitaria e altre informazioni sulle normative vigenti; Uispress, l’agenzia stampa settimanale di sport sociale e per tutti edita dall’Uisp; PagineUisp, la newsletter mensile di consulenze, marketing e opportunità per i soci Uisp; la polizza assicurativa Marsh per i soci e le società sportive, con tutte le possibilità per offrire maggiore sicurezza alle varie tipologie di praticanti.

Per il futuro sono in cantiere anche ulteriori evoluzioni che andranno a completare l’attuale differenziazione esistente tra socio semplice e dirigente. L’aggiornamento sarà automatico, ma nel caso in cui il vostro telefono non lo scaricasse direttamente basta andare sul vostro app store e scaricare l’aggiornamento.