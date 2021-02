Alessandro, Sofie e Agesp: ecco i vincitori del concorso “Mascherine mascherate”

Sono stati premiati dal sindaco Emanuele Antonelli e dall’assessore agli Eventi Paola Magugliani i vincitori delle tre categorie del concorso di carnevale “Mascherine mascherate”, indetto dall’amministrazione comunale tramite i propri canali social per festeggiare in maniera alternativa il secondo carnevale saltato a causa della pandemia da covid 19.

Galleria fotografica Mascherine mascherate, i vincitori del concorso 3 di 3

Alessandro Orsi, 9 anni, ha vinto i gadget di #ilbellodivivereabusto grazie al suo vestito da Tarlisu. A Giuseppina Basalari, Alessandro Della Marra e Gianfranco Carraro di Agesp il miglior travestimento di gruppo (famiglia Addams) e a Sofie, il cagnolino della commerciante Cristina Brusadelli, il premio come miglior animale domestico mascherato.

L’assessore Magugliani ha voluto anche anticipare il lavoro in atto sugli eventi estivi: «Gli uffici sono al lavoro per gli eventi estivi in sicurezza. Rimarranno le restrizioni ma noi cercheremo di non rinunciare ai momenti di intrattenimento e cultura».