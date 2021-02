Anziana investita sulla Statale a Marchirolo, interviene l’elisoccorso

È dovuto intervenire l’elisoccorso per trasportare una donna di 89 anni investita sulla Statale di Marchirolo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziana stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali quando è stata investita da una macchina.

La donna ha riportato ferite tali da rendersi necessario il trasporto con l’elicottero di soccorso, che ha portato la ferita in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.

Per permettere i soccorsi il traffico è stato deviato, causando qualche problema alla viabilità.