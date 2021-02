In atto le potature a Castellanza, interventi in 27 aree della città

Sono in pieno svolgimento in questi giorni le potature preventivate per l’autunno/inverno 2020/2021. Rappresentano l’avvio del piano di manutenzione straordinaria del verde di proprietà comunale che prevede, quest’anno, interventi in 27 differenti punti della città per un importo di ben 110.000 €.

Il Piano, redatto con l’ausilio dell’agronomo dott. Paolo Alleva, parte con una serie di manutenzioni che negli anni erano state rinviate, e stabilisce un programma di manutenzioni da svolgersi anche nei prossimi anni con lo stanziamento a bilancio di cifre consistenti.

La scelta delle piante e dei parchi da trattare quest’inverno, è stata fatta tenendo conto anche delle segnalazioni ricevute dai cittadini che sono state verificate dall’ agronomo. Gli interventi più consistenti riguardano la potatura di 40 olmi pericolosi di viale Borri e un radicale intervento nel parco di viale Italia, atteso da anni.

Sono previste inoltre una serie di potature in viale Italia, in Viale Lombardia, Via Madonnina, De Gasperi, Don Minzoni e in altri 20 punti della città.

«Non tutti sanno che Castellanza ha un patrimonio veramente notevole e forse unico nella zona di parchi e aree a verde pubblico – dichiara il Sindaco Mirella Cerini – con la presenza di alberi e arbusti anche di gran pregio. Il censimento del verde di una decina di anni fa aveva individuato e catalogato ben 138 aree a verde pubblico, dai grandi parchi alle aiuole senza contare le banchine stradali, e calcolato la presenza di circa 4800 alberi di 115 entità botaniche e circa 700 arbusti. Per salvaguardare un tale patrimonio e per garantire sicurezza ai cittadini, sono necessari, importanti e costanti interventi di manutenzione e la previsione a bilancio di cifre importanti. Per questo motivo ci siamo impegnati, a partire dal 2020 e per gli anni successivi, ad incrementare le risorse destinate alla cura del verde pubblico, prevedendo almeno 120.000 € all’anno per la manutenzione straordinaria e circa 150.000 € per la manutenzione ordinaria».