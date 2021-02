I bambini cardanesi sfilano in piazza Ghiringhelli

Nella mattinata di giovedì 18 febbraio i bambini della scuola dell’infanzia Munari hanno sfilato in piazza Ghiringhelli a Cardano.

Un piccolo momento di allegria in totale sicurezza, organizzato dall’assessorato alla cultura della città.

«Il Carnevale appartiene alla nostra tradizione, è una delle festività più antiche e ad esso si lega anche un senso di comunità. Quest’anno la situazione ci impedisce di incontrarci e vivere pienamente momenti di condivisione che sono l’essenza di questa festa che Cardano al Campo da molti anni dedica in modo particolare ai bambini – spiega con una nota il Comune -. Anche se il cielo oggi è grigio, l’assessorato all’istruzione ha valuto rallegrare e colorare la giornata, organizzando una mini sfilata, con la collaborazione delle insegnanti delle scuola dell’infanzia, rispettando rigorosamente ogni misura necessaria a garantire la sicurezza dei bambini , che hanno potuto mostrare la loro mascherina , sfilando in piazza Ghiringhelli».

Anche le maschere tradizionali di Cardano “Il Bigatt e la mora” si sono presentate ai piccoli, aderendo all’invito dell’assessore all’istruzione.

Le maschere della tradizione cardanese si recheranno in giornata anche alle scuole primarie. L’amministrazione, inoltre, ha cercato un modo per mantenere vivo lo spirito del Carnevale dei bambini utilizzando il digitale e i canali social della rete, proponendo un concorso per i bambini dai tre anni ai dieci che potranno realizzare la propria mascherina o il proprio costume di carnevale, anche aiutati da mamma e papà. I lavori dovranno essere consegnati presso la Farmacia Comunale di Piazza Mazzini (termine ultimo per la consegna il 19 febbraio).

I 6 disegni più originali saranno premiati con una card del valore di 30 euro ciascuna, che potrà essere spesa nelle cartolerie cardanesi.

«Certo sarà un carnevale diverso, ma potremo comunque far condividere a bambine e bambini questa festa, renderli protagonisti , nell’attesa di poter festeggiare di nuovo insieme e in allegria», chiosa l’amministrazione comunale cardanese.