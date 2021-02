I bimbi della Settembrini sul Covid19: solidarietà e domande

Nella soleggiata mattinata di oggi, giovedì 11 febbraio, gli alunni della primaria Settembrini di Velate hanno incontrato nel cortile della scuola il presidente del Circolo della Bontà, Gianni Spartà e il medico ospedaliero Tita Castiglioni per consegnare loro i mille euro raccolti in classe nelle scorse settimane a sostegno della campagna promossa per l’emergenza Covid19 #FAREPRESTOFAREPRIMA per il potenziamento della capacità diagnostica dei laboratori di microbiologia.

Galleria fotografica Donazione dei bimbi della Settembrini per il Coronavirus 4 di 11

Alla consegna dei fondi, simboleggiata da un grande assegno, hanno partecipato tutti gli alunni della scuola assieme alle loro insegnanti, alla dirigente Silvia Sommaruga e alla coordinatrice di plesso Teresa Ferrara. E grandissima è stata l’attenzione e la curiosità mostrata dai bambini di ogni età al tema del Coronavirus: i giovanissimi studenti hanno infatti rivolto molte domande e molto pertinenti al medico Castiglioni, sia con riferimento alla pandemia (quando finirà?), sia su atri temi strettamente connessi. Ad esempio: “Perché non vaccinano noi bambini?”.

Soddisfatti le mamme e i papà dell’Associazione genitori Settembrini, promotori dell’iniziativa: “Pensavamo di aver detto tanto, tutto, ai bambini riguardo al virus, e invece la loro attenzione e la loro curiosità ci ha piacevolmente stupito. È stata una mattinata significativa ed istruttiva per tutti”.