“Lily e Adam” a Velate: dal laboratorio di teatro ai piccoli musei diffusi

Il primo appuntamento del nuovo laboratorio di teatro per gli alunni della primaria Settembrini di Velate è partito nella mattinata di oggi mercoledì 14 aprile, con Lily e Adam, protagonisti della prima web serie teatrale per bambini ideata da Karakorum durante il primo lockdown di primavera.

Sono proprio gli attori di Karakorum teatro a condurre il gioco teatrale interagendo attivamente, anche se a distanza in videoconferenza, con gli studenti che possono così creare nuove puntate della serie, alla scoperta dei musei cittadini, chiusi ancora oggi a causa della pandemia.

«Il progetto si concluderà entro la fine dell’anno con la creazione di tanti piccoli musei che saranno esposti fuori da scuola in modo che tutti i residenti del quartiere possano liberamente vederli», spiega Mario Petitto, presidente dell’Associazione genitori Settembrini che ha cofinanzia il progetto e trovato piena collaborazione da parte degli insegnanti.

Lily e Adam

Drammaturgia di Angela Dematté

Regia e adattamento di Stefano Beghi

Con: Susanna Miotto, Alice Pavan, Riccardo Trovato

Produzione: Karakorum Teatro