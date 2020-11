“Lily e Adam”: parte la seconda stagione della webserie teatrale

Le incredibili avventure di Lily (la velocissima scienziata) e Adam (l’alieno) tornano online da mercoledì 18 novembre alle ore 18.30, 20 e 20.45, con un’imprevedibile seconda stagione della prima webserie teatrale per bambini (indicativamente dai 3 ai 7 anni) promossa da Karakorum Teatro.

Dopo aver lottato contro il tempo per sconfiggere il baleno ora, nella nuova versione autunnale, “Lily e Adam” si avventurano “nella città che nascondeva un tesoro” scoprendo, assieme ai piccoli spettatori, fascino e segreti dei musei cittadini.

Il progetto della web serie teatrale per bambini (e webcam) è nato durante il lockdown di primavera per aiutare i più piccoli ad affrontare il momento ed elaborare le distanze, i cambiamenti, riscoprire il mondo “di fuori”.

Un esperimento che si è rivelato un successo e quindi riparte ora, grazie al rinnovato sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto “a difesa del ruolo del teatro come cuore pulsante delle comunità e strumento per immaginare nuovi scenari possibili”.

Sperimentando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie applicate al teatro, LILY E ADAM cambia forma ma mantiene viva la dimensione della presenza viva dell’attore, e soprattutto dell’incontro con il pubblico.

La seconda stagione si cala nella città e, sviluppando un rapporto più stretto cn la città, andrà ad abitare i musei della città, anche in questo momento di chiusura.

Travolti da mirabolanti peripezie i due personaggi, episodio dopo episodio, esploreranno i musei della città trasformati per l’occasione in spazi avventurosi, a misura di bambino. Grazie alla collaborazione di Villa Mirabello, Villa Panza, Castello di Masnago e il museo Castiglioni – la nuova avventura sarà una corsa contro il tempo alla ricerca del tesoro, seguendo indizi che porteranno i protagonisti, e i piccoli spettatori, a scoprire il patrimonio storico-culturale della città.

Se la prima serie nasceva in una situazione emergenziale, ora Lily e Adam è diventata un vero e proprio format, in cui Karakorum Teatro crede molto.

L’esperienza online ha permesso alle famiglie di conoscersi e ritrovarsi anche durante l’emergenza, e permetterà loro di non perdersi di vista anche ora, durante l’inverno e le nuove restrizioni. Anche chi è geograficamente lontano da Spazio YAK ha potuto prendere parte allo spettacolo, e i piccoli spettatori sono arrivati fino dal Lussemburgo.

“Tutti questi indizi ci fanno credere che il teatro possa cambiare forma, ma mantenere inalterata la sua funzione sociale, la sua potenza aggregativa e poetica – scrivono attori e registi di Karakorum teatro – Crediamo che, in un mondo che sta cambiando per sempre, la capacità di immaginare sia fondamentale, ed è ciò che continuiamo a fare nonostante gli ostacoli che questa situazione comporta e, più in generale, nonostante il sistema che ha sempre ritenuto l’immaginazione e il lavoro creativo attività non fondamentali”.

Scritto da Angela Demattè per la regia di Stefano Beghi, la web serie “Lili e Adam” è prodotta da Karakorum Teatro e interpretata da Susanna Miotto, Riccardo Trovato, Alice Pavan.

La partecipazione al format è gratuita (con possibilità di sostenere il progetto con una donazione), tutti i mercoledì sera, per 10 settimane, su piattaforma zoom che garantisce il coinvolgimento attivo del pubblico. I posti sono dunque limitati. Per partecipare basta compilare il form in fondo alla pagina di ogni singolo evento sul sito www.karakorumteatro.it.

Per maggiori informazioni scrivere a info@karakorumteatro.it.