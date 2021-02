Alla Settembrini di Velate parte un nuovo laboratorio di teatro

Dalla salute al teatro, si moltiplicano le iniziative promosse dai genitori della scuola primaria Settembrini di Velate per avvicinare i bambini alla città e alla ricca realtà del suo territorio.

Giovedì 11 febbraio gli alunni incontreranno il presidente del Circolo della Bontà, Gianni Spartà, per consegnargli simbolicamente i fondi raccolti in classe a sostegno della campagna promossa per l’emergenza Covid19 #FAREPRESTOFAREPRIMA per il potenziamento della capacità diagnostica dei laboratori di microbiologia. In questa particolare occasione i bambini delle classi 4^ e 5^ incontreranno il medico ospedaliero Tita Castiglioni, per una piccola lezione di educazione sanitaria sulle buone regole di igiene e di prevenzione dei contagi.

Ma per un progetto che si conclude, un altro è pronto a partire, sempre con il sostegno dell’associazione Genitori scuola Settembrini. Questa volta si tratta di un laboratorio teatrale che si svolgerà in orario didattico con gli attori di Karakorum Teatro e basato su “Lily e Adam”, la prima web serie teatrale per bambini ideata proprio da Karakorum durante il primo lockdown di primavera.

Gli studenti potranno creare nuove puntate della serie, interagendo via web con gli attori che li condurranno alla scoperta dei musei cittadini. E non è da escludere che, entro la fine dell’anno scolastico e condizioni sanitarie permettendo, questo percorso possa dare vita ad una mostra fatta di tanti piccoli musei.