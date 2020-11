Alla primaria Settembrini la raccolta fondi per rendere più veloci i tamponi

L’associazione Genitori Scuola Settembrini ha deciso di aderire alla raccolta fondi e alla campagna #FAREPRESTOFAREPRIMA dedicata al potenziamento della capacità diagnostica dei laboratori di microbiologia e promossa della Fondazione Il Circolo della Bontà dedicata all’emergenza Covid-19.

Scopo dell’iniziativa è donare all’Azienda Sanitaria una sofisticata apparecchiatura capace di raddoppiare i volumi giornalieri di test e di ridurre i tempi di refertazione. L’obiettivo è passare dagli attuali 1200/1400 tamponi analizzati al giorno, ad un volume più che doppio.

Celerità degli interventi e tempestività delle diagnosi sono fondamentali.

Il direttivo dell’associazione Genitori Scuola Settembrini ha già stabilito di donare una quota in favore dell’iniziativa ma vuole coinvolgere anche tutte le famiglie, i bambini e le bambine, in questa azione di solidarietà importante per la nostra comunità. Un modo per fare la nostra parte in questo momento delicato che stiamo vivendo.

In ogni classe della primaria di Velate verrà quindi lasciata una scatola per raccogliere le offerte di chi vorrà partecipare alla donazione. Alla fine di dicembre poi uniremo la quota dell’associazione con quanto raccolto nelle classi e invieremo il bonifico della cifra raggiunta che verrà comunicata a tutti i genitori.