“Buche davanti all’asilo a Bosto, intervenga il comune per sistemarle”

Un lettore ci scrive per segnalare la presenza di buche in Via Doniga, a Varese e chiede l’intervento degli operatori per sistemarle.

“Vorrei segnalare che in via Doniga, dove ci sono le scuole e l’asilo di Bosto, ci sono alcune buche da sistemare. Una si trova sotto al ponte, mentre la più grossa è in fondo alla via. Lì le auto dei genitori che accompagnano i figli fanno manovra e che quindi continua ad ingrandirsi. Se possibile chiedo la cortesia di fare uscire degli operatori per sistemarle”.