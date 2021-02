Calano i contagi a Maccagno, “non mollare di un millimetro”

Si abbassano i contagi, che non si abbassi anche la guardia. È un fenomeno che si evince dai dati nell’intera provincia di Varese e che a livello nazionale riflette la maggior parte delle aree del Paese di colore giallo. Anche nelle piccole comunità questa tendenza si riflette non priva di preoccupazione però da parte degli amministratori che chiedono attenzione: il distanziamento sociale va mantenuto così come tutte le misure per contenere il virus, anche alla luce della campagna vaccinale che deve ancora entrare nel vivo. «A oggi, 8 febbraio, il report ufficiale fornito da A.T.S. segnala la positività di 1 sola persona», dicono dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

«La diminuzione del caso è un dato che negli ultimi sette giorni ha riguardato l’intera Provincia di Varese, anche se non in una dimensione tanto eclatante. Il problema però non finisce ora: anzi, in un certo senso, comincia proprio oggi. E’ indubbio che i nostri concittadini hanno mantenuto un comportamento tutto sommato corretto, ma è proprio questo il momento in cui non bisogna mollare di un millimetro e non credere di essere fuori dal tunnel. L’arrivo del vaccino (pur se in maniera ancora troppo lenta e poco o nulla capillare) è un elemento che porterà a un progressivo e ulteriore miglioramento dei contagi, ma la notizia che da stamane in Italia alcune zone sono state nuovamente retrocesso in “rosso”, dice di un allarme che è lì in agguato e che nessuno può davvero dirsi al sicuro».

Le indicazioni da seguire sono sempre le stesse: cercate di uscire di casa il meno possibile e solo per motivi davvero importanti, usate sempre la mascherina, evitate ogni tipo di assembramento, lavatevi spesso le mani, arieggiate spesso i locali in cui vivete.