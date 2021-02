Caronno sceglie Telegram per comunicare con i cittadini

Un canale Telegram per comunicare con i cittadini. E’ la scelta che ha fatto il comune di Caronno Varesino e che è stata annunciata oggi, dopo l’approvazione della delibera di giunta.

Una decisione, spiega il sindaco Raffaella Galli, che nasce dalla necessità di stringere un dialogo più stretto e immediato con i caronnesi: «Abbiamo scelto Telegram perché ci consente di avere un numero di contatti illimitato- dice il primo cittadino -. Abbiamo diffuso un volantino per spiegare bene alla popolazione come scaricare l’applicazione e come utilizzarla. L’obiettivo è fornire a cittadini, utenti e visitatori, la possibilità di connettersi al servizio del comune per restare informati sulle notizie relative al territorio ma anche coinvolgere le persone e renderle partecipe della vita democratica del paese».

Il servizio “Caronno Varesino Informa” sarà attivo 24 ore su 24 e per ora sarà gestito da Raffella Galli insieme ad altri componenti dell’amministrazione. Le informazioni saranno erogate in orari diurni, compatibilmente con eventuali comunicazioni di allerta o emergenza.

Per utilizzare il servizio è necessario:

• Scaricare sul proprio dispositivo all’interno del proprio Store (Apple Store; Play Store…) l’applicazione “Telegram”.

• Ad avvenuta installazione lanciare l’applicazione e seguire i passaggi per registrarsi ed attivare il servizio Telegram.

• Salvare il numero telefonico 334/8629720 nella rubrica del proprio cellulare.

• Inviare un messaggio Telegram a tale numero con il testo “Attiva Notizie – Nome e Cognome”.

• Nelle ore successive all’invio del messaggio al numero comunale il cittadino che ha espresso la volontà di ricevere notizie, troverà nella lista della home delle chat del proprio Telegram il canale “Caronno Varesino Informa” e riceverà di conseguenza tutte le comunicazioni pubblicate attraverso le notifiche.

Ulteriori dettagli sul servizio sul sito web www.comune.caronnovaresino.va. it. .