C’è un nuovo Tigros a Caronno Varesino

Da mercoledì 10 febbraio è aperto in via Palani, 16 il nuovo Tigros di Caronno Varesino, il sessantasettesimo supermercato dell’Azienda, che sostituisce, in un processo di ammodernamento ed evoluzione, lo storico punto vendita aperto il 1 ottobre 2000.

Nel nuovo Tigros i clienti potranno trovare un’ampia offerta di referenze fresche e accuratamente selezionate nei reparti ortofrutta, panetteria-pasticceria, macelleria, gastronomia oltre a una vasta scelta di prodotti confezionati.

Nei reparti freschi, in particolare, spiccano:

la stagionalità nell’ortofrutta dove si trovano, tra le diverse referenze, una linea di prodotti Merita l’Assaggio, una selezione di frutta e verdura di stagione con un gusto particolare dovuto al luogo di origine e ai metodi di coltivazione; la carne di suino, pollo e tacchino è 100% italiana e tutta la carne bovina è di Scottona di filiera Tigros; i prodotti del reparto panetteria-pasticceria preparati nei Laboratori Tigros a Cassano Magnago; il pane, nelle sue diverse varietà, viene sfornato ogni notte e le torte sono preparate ogni mattina dai pasticceri secondo ricette artigianali.

Per i clienti di Caronno Varesino è riservato un volantino speciale “Follie di Apertura” con numerose offerte fino al 60% di sconto, dal 10 al 23 febbraio.

Il nuovo punto vendita è dotato di parcheggio esterno con 2 postazioni di ricarica per le auto elettriche. In cassa è attivo il pagamento delle bollette nonché l’utilizzo dei buoni pasto sia cartacei che elettronici oltre ai moderni metodi di pagamento come Satispay e Bill.

A Caronno Varesino e in tutti i comuni limitrofi è anche attivo Tigros @Casa, il servizio che permette di fare la spesa online e riceverla a domicilio nel giorno e all’ora scelti.

ORARI DI APERTURA DEL TIGROS DI CARONNO VARESINO

dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00

www.tigros.it