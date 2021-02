Controlli più stringenti nel weekend, ma contro gli assembramenti si spera nel meteo

La polizia Locale di Varese si sta preparando al primo weekend in zona gialla, rafforzando i controlli ma contando anche su un potente alleato: il meteo.

«Innanzitutto l’attenzione è al sacro Monte, dove per la prima volta da diverso tempo può venire in gita anche uno che arriva da Mantova, per dire – spiega l’assessore alla Polizia Locale Daniele Zanzi – Una pattuglia terrà sotto controllo la strada che porta in piazzale Pogliaghi che potrà, a discrezione dell’ufficiale di turno, anche essere chiusa, come è successo nel pomeriggio di domenica scorsa».

Nella città: «Abbiamo stabilito che ci saranno tre pattuglie per turno a controllare: mattino, pomeriggio e sera – continua il vicesindaco – Controlleranno gli esercizi commerciali e il rispetto delle norme. In più ci sarà una pattuglia in borghese che verificherà la presenza di commercianti abusivi e le scolaresche in uscita al sabato. Ma alla fine, confidiamo nella pioggia, che è prevista per tutto il fine settimana…»

Anche perchè, con l’arrivo della zona gialla sono arrivate le prime segnalazioni di comportamenti scorretti nei vicoli della movida: con la scusa del bicchiere in mano o del fumo, di mascherine addosso se ne vedono ben poche. Come si affronta questo problema?

«Pattugliando e minacciando sanzioni. La nostra intenzione, fin da subito è quella di non esacerbare gli animi, ma se nemmeno i gestori dei bar seguono con coscienza le prescrizioni, a noi non resta altro che sanzionare. Di locali ne abbiamo già chiusi, per 5 giorni: in via Robbioni, viale Belforte, via Croce, via Cavallotti…Ma per evitare queste iniziative un minimo di collaborazione ci dev’essere. Se poi sono cosi irresponsabili da addirittura avere un atteggiamento di sfida, non saranno più 5 giorni, ma due settimane. E due settimane in zona gialla pesano di più».