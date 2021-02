Convertitore video online: quali sono i vantaggi

Convertire video online, senza dover acquistare un software e spendere quindi soldi. La proliferazione di tutto ciò che ruota attorno ai video cresce con la diffusione dei social; anche l’attitudine degli utenti è sempre più quella di affidarsi a programmi che consentano di operare in modo facilitato.

Un convertitore video è un dispositivo hardware che trasforma un tipo di segnale video in un altro: un video ha necessità di essere convertito quando il suo formato originale non viene riprodotto su un dispositivo di destinazione (ad esempio un computer / smartphone) o funzionano per un particolare canale di distribuzione (ad esempio un sito Web / piattaforma sociale).

Altra casistica per la quale potrebbe essere necessario convertire i video, è quella di dover ridurre le dimensioni del file e semplificarne la condivisione, l’archiviazione o la riproduzione. Oggi tutto questo è possibile affidandosi a video converter online, ovvero convertitori di video che operano direttamente in rete, come nel caso di www.videoconverter.com/it/ che è uno dei più noti sul web.

Convertire video online senza dover acquistare software

I vantaggi principali sono quelli cui si faceva riferimento in precedenza, ovvero economici: con questo approccio non sarà necessario dover acquistare un software di video editing tantomeno rivolgersi ad aziende che, come ovvio che sia, lavorerebbero dietro pagamento di un compenso.

Dipende sempre dalle necessità soggettive: se non si ha bisogno di un risultato altamente professionale e non si è esperti, si può tranquillamente convertire un video direttamente in rete, su uno dei tanti siti presenti online. a questo riguardo, la conversione di video online può essere sicura e affidabile, ma dipende dal sito web che offre le migliori funzionalità senza alcun inconveniente.

Solitamente questi file di conversione video online funzionano tutti allo stesso modo: si tratta di inserire la url del vide che si vuole convertire, attendere qualche secondo che il programma carichi e, quindi, scaricare il file generato. Partendo dal file di origine si dovrà andare ad indicare la tipologia del nuovo formato che si desidera.

Per cosa utilizzare un video converter online

Un video converter online può essere utilizzato direttamente in rete quando si ha la necessità di convertire un video: l’esempio tradizionale è dato dai filmati su Youtube, fermo restando che esistono precise regole in materia di comportamenti per scaricare video da questo social legalmente (per approfondire visita questo sito).

Attraverso un convertire file video online si può quindi prendere un filmato che non sia fruibile sul proprio device e cambiarlo così da renderlo utilizzabile, semplicemente accedendo ad un sito ed incollando la url di riferimento. Attenzione perché se tecnicamente non è illegale convertire un video di Youtube in MP3, è illecito scaricare un video musicale protetto da copyright.

I convertitori video sono programmi molto utili da usare direttamente sul pc per modificare il formato di archiviazione del video digitale. Possono ricomprimere il video in un altro formato in un processo chiamato transcodifica o semplicemente modificare il formato del contenitore senza modificare il formato video. Il tutto con una minima dispersione di qualità, visto che a prescindere dal converte che si va ad usare il formato video di massima qualità sarà sempre quello che si è catturato originariamente. Uno strumento prezioso per tutti coloro che sono appassionati di filmati, partendo dal fatto che proprio i social di video sono quelli maggiormente utilizzati in Italia, talvolta sconfinando finanche in un uso eccessivo (leggi: una applicazione per disintossicarsi dai social).