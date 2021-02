Cosa è successo alle azioni di GameStop? 

Il trading si diffonde tra i comuni cittadini

Con la diffusione di Internet, la finanza non è più un mistero per la maggior parte degli italiani. Grazie a forum come Reddit ci si può informare, seguire i consigli degli altri utenti e effettuare i primi investimenti senza grossi rischi. Una tipologia di trading molto apprezzata dai “novizi” è il trading di CFD, ovvero dei “contratti per differenza”. Si tratta di ricavare un profitto tra il prezzo di acquisto e di vendita di una data attività finanziaria, per cui non è necessario possedere il bene in sé. Essendo inoltre strumenti soggetti a leva, è possibile operare su un mercato molto più ampio rispetto alle proprie disponibilità finanziarie. Queste caratteristiche rendono il trading di CFD molto più economico del trading di azioni, e per questo viene generalmente consigliato ai nuovi investitori. Con i CFD è anche possibile fare “short selling”: proprio da questa tipologia di investimento nasce il “caso GameStop”.

Chi sono gli short-seller

Il trading non è più un’attività relegata ai milionari o alle grandi società, anche “il popolo” può fare la differenza. Quel che è successo alle azioni di GameStop (GME) ne è la dimostrazione. Alcuni utenti del forum “WallStreetBets” su Reddit hanno iniziato a comprare azioni GME, inizialmente perché considerate “svalutate” dal mercato e successivamente per mandare un messaggio ai cosiddetti short-seller, in italiano “vendita allo scoperto”. Questa tecnica prevede la presa in prestito di un titolo pagando una piccola commissione al proprietario, la vendita al prezzo di mercato e il riacquisto del titolo una volta “svalutato” per riportarlo al proprietario originario. Questa attività è perfettamente legale, ma non viene vista di buon occhio dagli altri investitori perché, di fatto, si tratta di guadagnare da aziende in perdita. Inoltre, aumenta la volatilità del mercato e ne riduce la stabilità.

Reddit influenza il mercato azionario

Lo short-selling si basa sulla speculazione ed è proficuo solo con titoli in calo. Le azioni di GameStop erano perfette per l’esperimento, essendo in costante calo da anni, quindi i “redditor” hanno agito all’unisono secondo una strategia chiamata “short squeeze”. Acquistando un enorme numero di azioni GME (il cui prezzo si aggirava sui 17 dollari l’una), il prezzo sarebbe salito alle stelle e avrebbe causato non pochi problemi agli short seller. Missione riuscita, dato che il valore di una singola azione GME ha raggiunto i 347 euro in data 27 gennaio 2021.

Conseguenze dello short squeeze

Gli short seller che hanno ottenuto azioni GME a inizio anno e le hanno vendute sul mercato per circa 18 dollari, le hanno dovute ricomprare a 300 dollari in più (per ogni singola azione) per restituirle ai proprietari. Alcuni fondi speculativi avevano preso in prestito e venduto milioni di azioni GameStop, fiduciosi che il prezzo avrebbe continuato a scendere. Quando il prezzo ha iniziato a impennarsi, sono stati obbligati a riacquistare le quote immediatamente per evitare enormi perdite. Questo ha alzato ulteriormente la domanda e di conseguenza il prezzo. La strategia dello short squeeze ha funzionato e gli utenti di Reddit sono riusciti a dimostrare come lo short-selling possa essere proficuo, ma anche estremamente rischioso.

I nuovi miliardari

Dietro al “colpo” di GameStop ci sono menti geniali e imprenditori che si sono ritrovati miliardari dall’oggi al domani, dato che il titolo a Wall Street è salito di oltre il 1200% nel giro di poche settimane. Alcuni dei protagonisti della “rivoluzione” sono: Michael Burry, Ryan Cohen, Jaime Rogozinski, George Sherman e Donald Foss. Chi fa l’imprenditore, chi il consulente finanziario, chi l’azionista in erba. Tutti avevano investito nelle azioni GameStop nel 2020 e ora le loro quote valgono milioni o addirittura miliardi di dollari.