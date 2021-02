Dalla prossima settimana vaccini agli anziani negli ospedali del Verbano

Non è da Varese che si decide dove gli ultra ottantenni devono vaccinarsi, è un sistema che funziona a livello regionale e centralizzato, ma a breve verranno attivati i punti vaccinali di prossimità.

La lettera aperta di protesta dei sindaci di Luino, Germignaga e Maccagno con Pino e Veddasca tre centri che si affacciano sul Lago Maggiore e rivolta al disagio dei primi vaccinati del Luinese che dovranno andare a Gallarate ha suscitato profondo rammarico fra utenti e amministratori.

«Ci cadono le braccia, non è possibile avere due ospedali a pochi chilometri e dover far fare un’ora di auto ai nostri anziani per il vaccino», hanno scritto i tre sindaci Passera, Bianchi e Fazio.

Sul punto dall’azienda socio sanitaria territoriale di Varese viene fatto sapere che le prenotazioni sono fissate dalle strutture regionali in maniera centralizzata e distribuite nelle varie sedi vaccinali attivate da ogni Asst, e che il disagio verrà superato grazie all’attivazione di punti vaccinali decentrati e di prossimità.

La sede di Varese è stata attivata come è noto da giorni ma dalla prossima settimana verranno attivate anche quelle del Verbano di Luino e Angera, e quella di Tradate, proprio per offrire la prestazione vicino ai luoghi di residenza degli anziani.