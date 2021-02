Difficoltà nel valutare l’affidabilità della clientela?

La Compagnia Svizzera Cauzioni è esperta nella valutazione dell’affidabilità di imprese di piccola e media dimensione esercenti attività di produzione, commercializzazione e costruzione, ovunque allocate; conoscere con precisione lo stato economico, finanziario, commerciale e reputazionale della propria clientela, sia storica che potenziale, è un aspetto fondamentale per qualsiasi impresa che deve essere consapevole della assoluta indispensabilità del valutare preventivamente i cliente cui intende aumentare il credito commerciale o i soggetti con cui intrattenere nuovi rapporti economici; quindi l’analisi preventiva del cliente, soprattutto quello potenziale, è un dato fondamentale e conoscerne nel dettaglio l’affidabilità contribuisce, se non ad eliminare totalmente, quanto meno a diminuire il rischio di insolvenza.

L’Ufficio Rischi della compagnia, composto da esperti in materia della valutazione dei rischi di qualsiasi genere e natura, nulla escluso, ha la funzione di valutare la solvibilità delle imprese; oltre ad effettuare la valutazione della ragionevolezza economica, sostenibilità finanziaria e redditività di nuovi progetti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi e la capacità tecnica e solvibilità limitatamente a tali operazioni delle imprese promotrici, effettua, ove opportuno, studi, ricerche ed analisi in materia economica, statistica, commerciale, industriale, immobiliare ed edilizia ed efficaci ricerche di mercato per la definizione di strategie commerciali e di marketing.

Il suddetto Ufficio Rischi è affiancato dall’Ufficio Legale che ha il compito di approfondire le tematiche di ordine legale, ed ove opportuno anche quelle di ordine tributario, doganale ed amministrativo, e di seguire i mutamenti della giurisprudenza della nazione ove ha sede il cliente; tale Ufficio, ove ritenuto necessario, è coadiuvato da esperti e fidati avvocati esterni alla struttura organizzativa della compagnia ed operanti nei paesi giuridicamente competenti in caso di controversia giudiziaria. CSC Compagnia Svizzera Cauzioni mette a disposizione alle aziende interessate ad approfondire la solvibilità della propria clientela, grazie anche ad una estesa rete di professionisti allocati in oltre settanta nazioni, la propria competenza nella valutazione del rischio di prevenzione dell’insolvenza della clientela.

A cura di: CSC Compagnia Svizzera Cauzioni

Fonte: www.csc-lugano.ch