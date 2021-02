Disabilitata la pagina facebook della Uyba

Brutta sorpresa per la Uyba volley Busto Arsizio, che in un giorno di festa (per la vittoria in Coppa) ha perso il controllo del proprio profilo facebook.

«Proprio durante la bella serata di gioia per la vittoria di Champions contro l’Eczacibasi Istanbul, la Unet e-work Busto Arsizio ha ricevuto una spiacevole notizia dalla piattaforma Facebook, sulla quale lavora con estremo vigore essendo non a caso la leader nella pallavolo italiana. A causa di un attacco hacker agli amministratori della pagina UYBA, il profilo delle farfalle è stato temporaneamente disabilitato».

«La società biancorossa è già all’opera per riappropiarsi in fretta di ciò che le spetta ed invita i propri sostenitori a seguire tutti gli aggiornamenti sul sito ufficiale www.volleybusto.com e sui canali Twitter e Instagram a questi indirizzi»:

Qui il profilo Twitter, qui la pagina Instagram.