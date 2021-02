Ezio Rossi onesto: “Ci prendiamo un punto ma abbiamo sofferto”

Il Varese pareggia 2-2 in Valle d’Aosta contro il Pdhae portandosi a casa un punto importante. Al termine della gara mister Ezio Rossi commenta con onesta: «Abbiamo portato a casa un punto contro una grande squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio, anche se li abbiamo sofferti. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, forse per un po’ di stanchezza; ho schierato la difesa a 5 inserendo Quitadamo da esterno per rinforzare il reparto arretrato. Oggi in tante fasi della partita sono stati superiori a noi».

«Fa piacere che Ebagua è tornato al gol – commenta il mister biancorosso -; sappiamo che con lui soffriamo un po’ il dinamismo ma ha fatto giocate importanti. Gli ho detto che con la cura del fisico potrebbe essere il nostro Ibrahimovic, spero che stuzzicandolo riesco a fargli dare di più».

Il tecnico dei valdostani Roberto Cretaz invece se la prende con l’arbitro: «Il Varese è stato molto concreto ma credo che la partita l’abbiamo fatta noi. Dispiace perché ci sono situazioni particolari. La cosa che mi dà fastidio è la differente interpretazione di alcuni falli, secondo me ci sono tre o quattro rigori per noi. Il Pont Donnaz è salvo, ma non dobbiamo far salvare gli altri. Per noi questa era una partita alla nostra portata, con più attenzione potevamo vincerla. Si è vista la differenza di punti in classifica, dispiace non aver portato a casa i tre punti».