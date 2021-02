I voti del Varese: Ebagua esulta, la difesa soffre ma regge

Il Varese pareggia 2-2 in casa del Pdhae, un punto importante ma che lascia un po’ di amaro dopo che i biancorossi hanno chiuso il primo tempo avanti 2-0.

PAGELLE

SIAULYS 5: Non tanto per i gol subiti ma per due o tre uscite a vuoto. Oggi maluccio

APRILE 6: Sempre sul pezzo anche se a destra non spinge praticamente mai. (Minaj s.v.: Pochi minuti nel finale)

MAPELLI 6: Gara tosta, la difesa a volte sbanda ma la barca non affonda

PARPINEL 6: Contro avversari di grande caratura, meno bene delle ultime uscite. Comunque positivo

MARCALETTI 5,5: Lauria è un ospite tutt’altro che facile. Lo soffre spesso ma non sempre

GAZO 6: Prova a tenere equilibrata la squadra. Anche quando i valdostani spingono non perde la bussola

ROMEO 6: Anche lui a centrocampo prova a reggere gli assalti degli arancioni

OTELE’ 6,5: Altro gol importante, è l’uomo del momento in casa biancorossa. Cala però nella ripresa (Dellavedova 5,5: Ci mette voglia ma serve qualcosa in più, soprattutto in gare come queste dove bisogna correre di più)

BALLA 6: È uno dei più stanchi ma non si ferma mai. Non a caso l’ultima occasione – punizione di poco alta – se la conquista con un ultimo sforzo

CAPELLI 6: Anche lui sembra essere un po’ in riserva. Non si risparmia, anche da mezzala (Mamah 6: Prova un altro lancio stile Legnano, ma questa volta il compagno di turno non lo sfrutta)

EBAGUA 6,5: Bentornato Giulione. La forma fisica non è ancora accettabile ma la zampata per il gol non manca (Quitadamo 6: Entra per rinforzare la difesa, dà il suo apporto. Buon esordio)