Il Varese scappa, il Pdhae rimonta: 2-2 e un punto per i biancorossi

Termina 2-2 a Montjovet tra Pdhae e Varese. Un punto che andrebbe anche bene per il cammino verso la salvezza dei biancorossi, ma che ha un’altra luce considerando che all’intervallo i biancorossi erano avanti 2-0 grazie alle reti di Otelè e Ebagua, alla prima gioia stagionale. A inizio ripresa però i valdostani in 8′ sono riusciti e rimettere in equilibrio il match grazie ai gol di Masini e Lauria. La difesa varesina ha retto bene la voglia di ribaltare la gara da parte degli arancioni, ma nel finale il rosso al capitano Varvelli ha dato nuova linfa a Mapelli e compagni, che non hanno però trovato la via del gol. Per il Varese è comunque un punto importante al termine di una prestazione dalle due facce: positiva nel primo parziale, molto meno la ripresa, ma anche per meriti dei padroni di casa.

FISCHIO D’INIZIO – Tre vittorie di fila hanno dato nuova prospettiva al campionato del Varese, che è atteso in Val d’Aosta dal Pdhae, squadra rivelazione della prima parte di campionato e stabilmente nella parte alta della classifica. Mister Ezio Rossi conferma il 4-2-3-1 ma la grande sorpresa è l’impiego dal primo minuto di Giulio Ebagua. Difesa confermata da Legnano con Aprile e Marcaletti terzini, Mapelli e Parpinel centrali. Centrocampo con Gazo e Romeo, dietro a Giulione agiscono Otelè, Balle e Capelli. Partono dalla panchina i due nuovi innesti Quitadamo e Rinaldi. Per i valdostani di mister Cretaz lo schema è

IL PRIMO TEMPO – Poche azioni interessanti nei primi minuti, la prima occasione degna di nota all’11’: Masini crossa da sinistra, Siaulys respinge di pugno, Scala arriva in corsa e calcia fuori di poco. Il Varese però al 16′ la sblocca: è ancora Otelè l’uomo giusto per i biancorossi: destro potente che batte Vinci per l’1-0. I padroni di casa muovono tanto palla in cerca di un pertugio nella difesa di Ezio Rossi, che invece si chiude bene non concedendo occasioni ai valdostani. Al 42′ Lauria ci prova da punizione, ma Siaulys non si fa sorprendere e blocca. Al 45′ il Varese raddoppia: azione manovrata sulla destra, cross basso di Otelè e in spaccata Ebagua sigla il suo primo gol stagionale, premiando l’intuizione di mister Ezio Rossi, che gli ha dato fiducia dal primo minuto.

LA RIPRESA – I padroni di casa partono fortissimo e in otto minuti rimettono tutto in parità: al 5′ su angolo battuto da Lauria, è Masini a incornare in rete. All’8′ i ruoli si invertono: Masini serve Lauria che al volo sigla il 2-2. Il Varese subisce il colpo e si chiude, Ebagua in girata al 12′ manda di poco alto ma i valdostani continuano a spingere, senza però trovare la giocata giusta. Passata la metà del secondo tempo mister Rossi rinforza la difesa inserendo Quitadamo e Dellavedova per Otelè ed Ebagua e passa al 3-5-2. I padroni di casa continuano a mettere sotto pressione la difesa varesina e al 38′ chiedono il calcio di rigore per un colpo di braccio di Mapelli, involontario ma evidente. L’arbitro lascia correre e ammonisce Varvelli per proteste. Il capitano valdostano si becca il secondo giallo poco dopo permettendo al Varese di chiudere la gara con l’uomo in più ma nonostante l’ingresso di Minaj e qualche azione d’attacco, il risultato non cambia più. L’ultima emozione è la punizione di Balla che si spegne di poco alta sulla traversa.

PDHAE – VARESE 2-2 (0-2) Marcatori: 16’ pt Otelè (V), 45’ pt Ebagua (V), al 5’ st Masini (P), 8’ st Lauria (P) PDHAE (4-3-3): Vinci; Scala (dal 32’ st Jeantet), Balzo, Ciappellano, Sassi; Filip, Tanasa, Masini; Lauria, Varvelli, Gambino (dal 21’ st Cena). A disposizione: Gini, Ruatto, Montenegro, Ferrando, Paris, D’Onofrio, Borretaz. All.: Cretaz. VARESE (4-2-3-1): Siaulys; Aprile (dal 41’ st Minaj), Mapelli, Parpinel, Marcaletti; Gazo, Romeo; Otelè (dal 23’ st Dellavedova), Balla, Capelli (dal 29’ st Mamah); Ebagua (dal 23’ st Quitadamo). A disposizione: Lassi, Polo, Rinaldi, Nicastri, Snidarcig. All.: Rossi. Calci d’angolo 6-0; Ammoniti: Sassi, Balzo, Tanasa, Varvelli (P), Balla, Romeo (V). Espulso al 39’ st Varvelli (P) per doppia ammonizione. Recupero 0’ + 5’.

Note: giornata soleggiata e ventosa, terreno in buone condizioni.