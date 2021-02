Finisce fuori strada sulla provinciale per Boarezzo, ferito un ragazzo di 21 anni

(La strada per Boarezzo, immagine di repertorio) – Incidente stradale nella mattinata sulla Sp 29, la strada provinciale che porta alla frazione di Boarezzo, nel comune di Valganna.

Secondo le prime informazioni, per cause ancora in corso di accertamento, poco prima delle 8 un’auto è finita fuori strada all’altezza del primo tornante, scendendo per un tratto lungo il bosco, in una posizione impervia.

Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco di Varese con un’autopompa e un veicolo dotato di verricello. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia locale di Valganna e sono stati allertati anche i Carabinieri di Luino, mentre i soccorsi medici sono stati effettuati da un equipaggio della Croce Rossa di Varese.

Ferito un ragazzo di 21 anni, ricovato in codice gallo all’Ospedale di Circolo di Varese.