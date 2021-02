Gadda (Iv): «Auguri di buon lavoro a Mario Draghi»

«Buon lavoro al presidente incaricato, Mario Draghi, indubbiamente uno degli italiani più apprezzati e stimati in Europa e nel mondo. Grazie al presidente Mattarella per la sapiente conduzione di questa fase: abbiamo bisogno di persone autorevoli, competenti, dotate di visione e concretezza per gestire l’emergenza, e per un solido rilancio sociale ed economico, attraverso riforme ed investimenti di sistema. Italia Viva, con la stessa compattezza che abbiamo avuto fin qui, sarà totalmente a sostegno di questa soluzione che in questo momento è la migliore per il Paese», così Maria Chiara Gadda, deputata e componente della segreteria nazionale di Italia Viva.