Geraldina Contristano è la nuova presidente di Uisp Lombardia. Succede a Stefano Pucci, alla guida del Comitato regionale lombardo nell’ultimo quadriennio. A scegliere la nuova presidenza è stato il Congresso, andato in scena sabato 13 febbraio in modalità “mista” (on line e presenza), presso l’“Ecoteatro” di Milano, nel pieno rispetto delle normative anticovid.

Che sia una donna a ricoprire la massima carica regionale Uisp non è certo casuale, come dimostra anche la scelta di Natalia Generalova – già al timone del Comitato territoriale di Milano – alla vice presidenza di Uisp Lombardia. Un risultato senza precedenti, che sottolinea la presenza femminile nello sport sociale anche ai massimi livelli dirigenziali dell’associazione: basti pensare che ben sette presidenti dei dieci Comitati territoriali lombardi sono donne.

«Il fatto di essere arrivati al Congresso regionale con due liste distinte va letto in senso positivo, perché all’interno di una realtà come l’Uisp è giusto che convivano pareri diversi – le prime parole della neo presidente (nella foto) -. L’importante è trovare una comunione di intenti per affrontare tutti insieme un quadriennio che si preannuncia molto difficile, durante il quale dovremo recuperare il terreno perduto a causa della pandemia: prima di “capovolgere il futuro” serve recuperare il nostro passato consolidato, tornare ad un presente che ci ridia dignità e ci veda nuovamente protagonisti per proiettarci in un futuro pieno di certezze. Tra i nostri primi obiettivi quello di recuperare quei rapporti, inevitabilmente sospesi durante questa fase di stop forzato, con istituzioni ed enti a tutti i livelli, nell’ottica di reperire risorse che, in un momento di difficoltà economica come questo, sono fondamentali. L’augurio è quello di poter ripartire al più presto con le attività dello “sportpertutti Uisp” sul territorio: noi ci siamo, e siamo pronti a fare la nostra parte».

«Come ben sintetizzato nel documento della lista presentata dalla presidente Contristano, vogliamo portare avanti un nuovo percorso per un governo del Comitato regionale Uisp orientato all’unitarietà, al coinvolgimento degli ambiti provinciali e delle attività – aggiunge Generalova -. Questo valorizzando le nostre migliori competenze: nessuno verrà lasciato indietro, ma anzi si lavorerà per superare le criticità che limitano alcuni comitati ed attività».

Tra i primi a congratularsi con Geraldina Contristano il suo predecessore, Stefano Pucci: «Auguro alla nuova Presidente un buon lavoro, con la certezza che saprà ricercare la coesione e lo spirito unitario necessari in questa fase particolarmente complessa. Sono convinto che l’Uisp saprà superare le difficoltà causate dalla pandemia e ripartire, e sono sicuro che Geraldina sarà all’altezza di questa importante responsabilità».