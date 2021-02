Una giornata da influencer per due giovanissimi varesini

House Of Talent, la ​prima crew di influencer italiana Under 20​, ha accolto nel suo quartier generale ​quattro ragazzi ​che per un giorno, hanno potuto vivere la quotidianità della crew più social d’Italia diventando davvero ​“Talent per un Giorno”​. Dalla colazione alle riprese sul set, fino agli esperimenti nel laboratorio di scienze, i quattro giovanissimi ragazzi hanno sperimentato oneri e onori della “​vita da Talent”. E tra di loro, c’erano anche due giovanissimi varesini: Rayhan e François.

La selezione è avvenuta sulla pagina Instagram di ​House of Talent, dove è stato chiesto ai fan di lasciare un commento e raccontare il motivo per cui volevano vivere una giornata assieme ai loro influencer preferiti.

Dopo più di ​300 risposte il verdetto è stato uno o meglio, quattro: Ludovica, Alice, Rayhan e François si sono aggiudicati la visita agli studios. I quattro fan, ragazze e ragazzi tra i 9 e i 14 anni, ​sono stati scelti per il loro spirito “House” e per il talento per la musica, lo sport e la recitazione.

I​ gemelli​ Rayhan e François​,9 anni di Varese, tra un balletto hiphop e l’altro hanno potuto già vivere l’esperienza sul set recitando in alcuni videoclip di cantanti e pop-star italiane. Ludovica​, di Milano, ha 12 anni e l’hip hop ce l’ha nel sangue fin da quando era alla scuola elementare. Alice​, 14enne di Cologno, è l’animo latino del gruppo e con i suoi balli latino americani ha vinto già diverse gare nazionali.

Tutti e quattro insieme hanno varcato prima di chiunque altro la soglia degli studios di House of Talent, a ​Cologno Monzese​. Ad aspettarli c’erano i ragazzi della crew: Noa Planas, Matteo Andreini, Swami Caputo, Giorgio Solfrizzi, Antony Nano, Valentina Bivona e Michelle Cavallaro, pronti a fargli vivere un’esperienza speciale con shooting fotografici, esperimenti scientifici e una sala cinema aperta per l’occasione.

La giornata è stata organizzata per essere ricca e rappresentativa di una vera e propria ​routine da talent​.

Gli ospiti hanno preso parte al set di ​Super! Musica, tra microfoni e mixer hanno cantato assieme a tutti i talent le loro canzoni preferite e poi hanno ballato e realizzato ​TikTok ​a ritmo di musica.

La mattinata si è conclusa ai fornelli: ospiti e crew hanno cucinato e mangiato tutti insieme raccontando i loro sogni futuri e scoprendo una passione comune a tutti, il ballo. Nel pomeriggio poi, i talent si sono cimentati in un esperimento come dei veri e propri piccoli chimici, come nel format “Our Lab”, lo spazio tv di House of Talent dedicato alla scienza e targato Focus Junior. La fine della giornata invece è stata all’insegna del relax: film e pop corn nel cinemino accanto alle sale di registrazione.