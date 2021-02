Giovani e chiusi in casa, le strategie per vincere il lockdown

Giovani e chiusi in casa: come vincere il lockdown?

In occasione del Safer Internet Day, il 9 febbraio, l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Travedona Monate propone una serata dedicata ai genitori per comprendere come gestire le dinamiche in casa con i propri figli sostenendo il ruolo genitoriale.

L’evento si svolgerà in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Travedona Monate.