Incidente a Venegono Superiore, ritardi ai treni da e per Laveno

Disagi sulla Milano-Varese-Laveno Mombello delle FerrovieNord, a causa di un incidente avvenuto a Venegono Superiore: un mezzo pesante ha danneggiato un passaggio a livello, causando ritardi a catena e soppressioni parziali di corse Trenord.

I tecnici delle FerrovieNord hanno risolto il guasto poco prima delle 15.30, ma i problemi erano ormai innescati (la foto è d’archivio).

Tra i treni interessati c’è anche il diretto 49 per Laveno partito da Cadorna alle 14.39, che è stato fermato a Barasso. «Hanno fatto scendere tutti, ora stiamo aspettando qui l’arrivo dell’autobus per proseguire verso Laveno» ci segnala un nostro lettore. «Una decisione senza senso, visto che il treno era ripartito, anche se aveva accumulato ritardo: adesso dovremo salire sugli autobus, ma siamo qui in una settantina di persone, con rischio di assembramenti sull’autobus, quando arriverà».

Il treno aveva 33 minuti di ritardo e – spiega Trenord – è stato fermato per “recuperare” la tabella di marcia in senso opposto e rispettare poi l’orario delle corse successive. Anche la corsa Laveno-Cadorna successivo parte da Barasso alle 17.03, con la tratta Laveno-Varese che viene coperta da autobus.

Tra i treni interessati dai ritardi anche i diretti 55 e 58, sempre da e per Laveno Mombello.