Intervento “tappabuchi” in via Diaz ad Albizzate in attesa dell’asfaltatura di primavera

Buche come “crateri” e manto dissestato. A testimonianza delle pessime condizioni in cui versa la via Diaz, la strada che dalla statale conduce all’ingresso della frazione di Valdarno, ci sono le foto delle ruote danneggiate che nei giorni scorsi sono circolate sui gruppi facebook del paese.

Una condizione che ha costretto il Comune ad intervenire anticipando in parte un intervento già programmato: nella giornata di mercoledì 17 febbraio sono infatti cominciati i lavori di sistemazione provvisoria del manto stradale.

«La sistemazione di via Diaz ha subito dei ritardi per via delle condizioni climatiche che non hanno permesso di cominciare i lavori entro la fine dello scorso anno quando erano previsti – spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Rizzi -. Ora stiamo attendendo l’arrivo della bella stagione per poter partire il prima possibile. D’accordo con la ditta che si è aggiudicata i lavori sono comunque cominciati degli interventi “tappabuchi” che ci possano permettere di tirare un altro mese in sicurezza. Appena le condizioni lo renderanno possibile partiranno le nuove asfaltature del tratto più ammalorato che arriva fino al dosso dell’accesso ferroviario».