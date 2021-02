La postina di Cittiglio va in pensione e il paese le fa i complimenti

«Gentile signora Giancarla Cellina, abbiamo il piacere di inviarle un sentito ringraziamento da parte

dell’Amministrazione comunale e del nostro personale per tutti gli anni di attività svolta a favore dei cittadini di Cittiglio».

Comincia così la lettera aperta di pubblico ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale di Cittiglio per la storica impiegata dell’ufficio postale «per gli anni di servizio svolti presso l’Ufficio Postale di Cittiglio e per la grande dedizione e umanità dimostrata», come scrive il sindaco del centro della Valcuvia Fabrizio Anzani.

«Il suo contributo professionale, umano e le relazioni che ha instaurato rimangono come valore comune e un patrimonio che sarà nostra cura ricordare».

«Conservi un buon ricordo delle persone che hanno condiviso con lei tempo, progetti da realizzare, traguardi da raggiungere, entusiasmi, sconfitte e successi».