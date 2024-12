Vigili del fuoco al lavoro nella notte a Cititglio e Olgiate Olona per case in fiamme

Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Varese: ben due interventi di rilievo fra venerdì e sabato per incendi in abitazioni.

Il primo in ordine di tempo si è verificato alle 21.20 di venerdì quando i vigili del fuoco di Ispra e Laveno Mombello sono intervenuti per l’incendio di una porzione di tetto di un’abitazione nel comune di Cittiglio in via San Giulio. Nell’incendio non si sono registrati feriti.

La seconda uscita nella notte quando alle 23.15 i vigili del fuoco di Busto-Gallarate sono intervenuti con un’autopompa e un’autobotte in via Brennero a Olgiate Olona (nella foto) per un incendio all’interno di un’abitazione, ad essere interessato dalle fiamme il soggiorno. Ancora in fase di accertamento le cause. Non ci sono feriti