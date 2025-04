Successo a Cittiglio per la prima edizione del Festival del Futuro Sostenibile

Un weekend all’insegna della sostenibilità, della condivisione e della partecipazione attiva: la prima edizione del Festival del Futuro Sostenibile, organizzato da CAST ONG ETS per celebrare i suoi 45 anni di attività, ha visto una straordinaria risposta da parte del territorio.

L’evento, che si è svolto il 5 e 6 aprile 2025 al Fe.STI.Amo Park di Cittiglio, ha riunito oltre 500 persone tra cittadini, associazioni, produttori locali ed esperti, tutti accomunati dalla volontà di costruire un futuro più sostenibile. Un risultato che conferma l’importanza di creare spazi di confronto e collaborazione per affrontare insieme le sfide ambientali.

Un festival costruito insieme, per il territorio

Il Festival del Futuro Sostenibile è nato grazie a una forte rete di collaborazioni: CAST ha coinvolto numerose associazioni, aziende e realtà locali, che hanno risposto con entusiasmo offrendo laboratori, talk, esperienze interattive e sostegno economico e organizzativo. Il risultato? Un evento partecipato e positivo, che ha saputo unire educazione, divertimento e azione concreta.

Il festival è iniziato con un convegno dedicato alle imprese

La mattinata di sabato si è aperta con un convegno dedicato alle imprese che fanno della sostenibilità un valore aggiunto per il proprio business e per i propri stakeholder. L’incontro, dal titolo “Sostenibilità e Impresa: crescere insieme per un futuro sostenibile”, è stato un momento di confronto tra realtà imprenditoriali, esperti ed enti del territorio, con l’obiettivo di condividere esperienze, strategie e opportunità legate al business sostenibile.

Numerose società benefit e imprese della provincia di Varese hanno partecipato, raccontando il loro impegno verso un futuro più green. Tra queste: SOP S.r.l. Società Benefit, Acinque SPA, LATI Industria Termoplastici S.p.A., SPM S.p.A. Società Benefit, Alfa SRL, Elmec Informatica S.p.A., Felmoka SRL, ClimatePartner Italia S.r.l., Libri d’Impresa, VareseNews.