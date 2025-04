Una passeggiata a Vararo alla scoperta della storia e della natura di Cittiglio

Dopo il rinvio della passeggiata al Giro del Sole di Agra a causa del maltempo, continua la proposta didattico-culturale della Comunità Montana Valli del Verbano. Il secondo appuntamento in programma si terrà domenica 13 aprile, con una passeggiata a Vararo, frazione di Cittiglio, organizzata in collaborazione con l’associazione Vivi Vararo.

Il ritrovo è fissato per le 15.30 presso il parcheggio della frazione. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare un affascinante borgo prealpino, dove il tempo sembra essersi fermato. Durante il percorso, si potrà partecipare a una divertente caccia all’oggetto, visitare un’antica casa del borgo e camminare lungo il suggestivo sentiero della Val Buseggia. Inoltre, i più curiosi potranno scoprire le rocce della zona, esplorando gli indizi lasciati dal nostro passato geologico, e ammirare il bellissimo roseto che arricchisce il paesaggio.

L’attività, adatta a famiglie e appassionati di natura, è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria. I posti sono limitati, quindi si consiglia di registrarsi entro venerdì 11 aprile. Per farlo, è sufficiente compilare il modulo disponibile al seguente link di iscrizione.

È richiesto che un genitore sia presente durante l’attività e che i partecipanti indossino calzature adeguate per il percorso. In caso di maltempo, l’evento verrà annullato e comunicato tempestivamente tramite il sito web della Comunità Montana e via email.