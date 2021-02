La Via Francisca del Lucomagno sale in cattedra con Archeologistics e FAI – Fondo Ambiente Italiano.

È dedicato infatti alla Valle Olona e al cammino che da Lavena Ponte Tresa porta fino a Pavia, il webinar di formazione per docenti di ogni ordine e grado organizzato da FAI Scuola per mercoledì 24 febbraio dal titolo “Cammini e valorizzazione delle identità territoriali”. L’incontro è inserito nel progetto nazionale “Identità ritrovate: alla scoperta del patrimonio di storia, arte e natura delle tradizioni civiche italiane”, che focalizza l’attenzione sul valore del paesaggio quale elemento identitario di un territorio e delinea anche un nuovo modo di fare didattica offrendo al mondo della scuola strumenti per affiancare i docenti nella progettazione di attività legate all’educazione al patrimonio culturale, all’ambiente e al paesaggio, alla cittadinanza attiva.

A presentare il cammino, che è stato oggetto di un progetto di valorizzazione, interviene Archeologistics, realtà varesina impegnata nella valorizzazione dei beni culturali e gestore dei siti Unesco presenti in provincia di Varese.

A Elena Castiglioni, fondatrice di Archeologistics, il compito di illustrare l’antico percorso che dalla Svizzera porta alla basilica di San Pietro in Ciel d’Oro. Nel suo intervento “La ricognizione storica del tracciato e le forme di ospitalità nel Medioevo lungo la via” presenta il lavoro di ricerca fatto, insieme con le collaboratrici di Archeologistics Laura Binda e Michela Piotto, per ricostruire il cammino e le strutture a cui facevano riferimento pellegrini e commercianti provenienti dal centro Europa e diretti verso Roma. A seguire è prevista la relazione “Da torre militare a cascina: le tante identità del Monastero di Torba” a cura di Simona Gasparini, responsabile della gestione operativa FAI – Monastero di Torba.

L’incontro si svolge dalle 17 alle 19. Il link per partecipare