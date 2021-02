Ladri rubano un purosangue a Casale Litta

Jamal è un cavallo purosangue arabo di 30 anni. È sparito nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio dal Gaggio, a Casale Litta. Il proprietario è un giornalista, Gabriele Invernizzi, un tempo inviato di guerra che dopo aver vissuto a lungo a Parigi si è trasferito a Casale Litta con la moglie e i suoi amati animali. Che Jamal non si si allontanato volontariamente è cosa certa, come spiega Chiara, proprietaria del centro ippico La Fionda di Casale Litta e vicina di casa di Invernizzi: «Jamal vive nel recinto con il fratello. A volte si allontanavano insieme ma solo per raggiungere il mio centro ippico e stare un po’ con i miei cavalli. Oppure facevano una passeggiata nel borgo. Questa volta è molto diverso – spiega Chiara – il recinto era chiuso e così lo abbiamo trovato: qualcuno lo ha aperto nella notte e ha preso il cavallo».

La domanda ora è solo una: che cosa se ne faranno di un cavallo di trent’anni? «Purtroppo c’è una sola risposta – dice Chiara amareggiata – se non lo troviamo in fretta lo macelleranno.

Non è possibile tollerare che ci sia qualcuno che si comporti come se vivessimo ancora nell’epoca delle caverne: impensabile che ci sia ancora qualcuno che ruba un cavallo per mangiarselo. Per questo è stata fatta una denuncia e speriamo di trovare presto Jamal. Il proprietario è disposto anche ad offrire una ricompensa a chi lo troverà. Il sindaco di Casale Litta intanto sta facendo visionare tutti i filmati delle videocamere di sorveglianza del paese: devono averlo caricato su Van e speriamo lo abbiano ripreso».

Intanto chiunque avesse informazioni o indizi utili a ritrovare il cavallo può contattare i carabinieri del comando di Mornago.