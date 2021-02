L’importanza di avere un partner di massima solvibilità come la compagnia svizzera

Per le aziende italiane produttrici ed esportatrici sia sul mercato comunitario che extra-comunitario è determinante avere un partner di massima professionalità e solvibilità come la società di nazionalità svizzera CSC Compagnia Svizzera Cauzioni che da anni intrattiene proficui rapporti economici con professionisti, imprese ed Enti Pubblici situati in oltre settanta nazioni.

La compagnia è specializzata sia nel valutare la ragionevolezza economica, sostenibilità finanziaria e redditività di operazioni commerciali ed industriali internazionali e la conseguente capacità tecnica e solvibilità limitatamente a tali operazioni delle imprese promotrici che l’affidabilità e puntualità nel rispetto delle pattuizioni contrattuali delle controparti della nostra clientela con maniacale attenzione alle probabilità di inadempimento, causa foriera di ritardi nell’esecuzione degli obblighi e spesso di perdite economiche.

Le valutazioni della CSC Compagnia Svizzera Cauzioni sono conseguenti all’espletamento di una complessa e variegata attività di consulenza economica, finanziaria, commerciale, industriale, amministrativa, tributaria e legale, con, ove necessario, sopralluoghi esperiti da parte di professionisti di fiducia della compagnia per costatare fatti, luoghi, circostanze ed eventi, insieme, eventualmente, con la redazione di studi, ricerche ed analisi in materia economica e statistica; il tutto con l’ausilio di professionisti, società di professionisti e consulenti di comprovata serietà, competenza ed efficacia radicati sul territorio ove sono presenti le controparti della nostra clientela.

Peraltro avere come partner è estremamente prestigioso in quanto possiede una solvibilità estremamente elevata, pari ad “A”, per come risulta dal certificato finale di rating internazionale esterno ed indipendente 2019 pubblicato in forma integrale sul suo sito e quindi liberamente consultabile da chiunque ne abbia interesse, unitamente ai rapporti annuali di revisione limitata dei bilanci, ad ulteriore documentazione finanziaria, legale, fiscale ed amministrativa ed al Codice Etico cui l’operato della compagnia si attiene scrupolosamente ad ulteriore conferma della serietà, professionalità, onorabilità, solvibilità ed assoluta trasparenza del suo operare.

A cura di: CSC Compagnia Svizzera Cauzioni

Fonte: www.csc-lugano.co.uk