L’ultimo saluto a Bepi Bortoluzzi

Il caldo abbraccio della famiglia, degli amici e di tanti varesini ha accompagnato l’ultimo saluto nella Basilica di San Vittore a Giuseppe Bepi Bortoluzzi mancato a 102 anni. La liturgia funebre celebrata da Mons. Donnini, Don Panighetti Prevosto di Varese e Don Molteni Parroco di Velate ha voluto ricordare le tante anime di Bortoluzzi che ha dedicato tutta la vita alla sua professione di notaio ma anche a un costante impegno nella comunità in campo culturale e politico.

Proprio Mons. Donnini ha ricordato nella predica i vivaci anni in cui era Direttore del Settimanale Luce e la città viveva costruttive discussioni di confronto volte alla crescita della comunità di cui anche Bepi Bertoluzzi era protagonista.

Tante le autorità presenti tra gli altri il Sindaco di Varese Davide Galimberti, il Presidente della Regione Attilio Fontana, i due ex sindaci di Varese Angelo Monti e Giuseppe Gibilisco, una rappresentanza della sezione di Varese degli Alpini, che gli ha dedicato una preghiera.

La famiglia, stretta intorno alla amata moglie, lo ha voluto ricordare con una sua poesia letta dal figlio Tomaso tratta dal suo ultimo libro “Spirali dal bianco al nero” che traccia in pochi versi l’anima e lo spirito del notaio:

“Non se more,

niualtri veci,

se va via,

lisieri,

la testa sul cussin,

magari con un rider

apen apena

(quali i ricordi?)

Come par far un pisilin

Che no gà fine.

La salma è tumulata nel cimitero di Giubiano.