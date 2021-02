Magon (Cisl dei Laghi): “Con Marini se ne va un pezzo di storia del nostro Paese”

Profondo cordoglio della Cisl dei Laghi alla notizia della scomparsa di Franco Marini, politico e sindacalista della Cisl. Così Daniele Magon, segretario generale della Cisl dei Laghi, ha commentato la morte del leader sindacale: «Con Franco Marini se ne va un pezzo di storia del nostro Paese. Segretario generale della Cisl, presidente del Senato, ministro del Lavoro, segretario del Partito Popolare Italiano e parlamentare europeo. A guidarlo una passione straordinaria per la politica e il bene comune, l’attenzione al mondo del lavoro, il calore nei rapporti umani. La Cisl – di cui Franco Marini fu protagonista, prima come dipendente in un ufficio contratti e vertenze, fino ad arrivare a guidarla come segretario generale – ne ricorda la forza delle idee, sorrette da una radice profondamente cattolica. Un leader d’altri tempi – fedele ad un’alta idea di libertà, presupposto imprescindibile alla democrazia – a cui l’Italia intera dev’essere grata».