Nasce la pagina facebook della lista “Con Lei – Amanda Ferrario sindaca”

Pagina facebook e logo della lista. L’avventura di Amanda Ferrario candidata sindaca inizia così, dopo l’annuncio avvenuto qualche settimana fa. La candidata sostenuta da Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e Verdi inizia la sua campagna mediatica dai social e svela anche quello che sarà il logo della sua lista personale “Con Lei – Amanda Ferrario Sindaca”.

Il primo post la mostra sorridente e rassicurante mentre il testo del post è dedicato alla sua presentazione. Anche sui social, infatti, si giocherà una fetta importante di quella che si annuncia una lunghissima campagna elettorale (con tutta probabilità le elezioni saranno spostate a settembre, ndr) nella quale gli incontri pubblici saranno ridotti al minimo indispensabile.

Su questo terreno è nettamente, per ora, in vantaggio il sindaco uscente Antonelli che ha una fan page personale su facebook da qualche anno e ha già una buona base di followers. L’altro candidato fino ad ora venuto allo scoperto, Maurizio Maggioni del Pd, ha aperto da poco un profilo personale su Facebook ma non ha grande esperienza in materia.